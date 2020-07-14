Обострение на Донбассе является реакцией РФ на призывы к пересмотру «Минска», – Безсмертный

Обострение на Донбассе и обстрел украинских военных во время эвакуации тела бойца – это ответ РФ на призывы Украины к пересмотру Минских соглашений. Такое мнение высказал дипломат, экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный, передает «НВ».

«Это произошло в момент, когда в Украине прозвучали два тезиса: первый – пересмотреть Минские договоренности; и второе сообщение, обратите внимание, – что вскоре состоится обмен военнопленными. Это вершина айсберга», – отметил Безсмертный.

Кроме того, он назвал минувшие 11-часовые переговоры политических советников глав стран «нормандской четверки» в Берлине «пшиком».

«Обострение на Донбассе – это дело не случайное, а продуманное. Острием его напряжения стало интервью, которое, с одной стороны, дал вице-премьер [Алексей] Резников, а с другой стороны – заместитель главы Администрации президента Путина [Дмитрий] Козак. Они фактически говорили о том, что наступил конец надеждам на то, что „надо прекратить стрелять, и ситуация изменится". Эти два интервью по сути являются крайним обострением на нынешнем этапе переговорного процесса», – считает дипломат.

«Договаривались с Россией, а обвиняют боевиков. До того времени, пока первое лицо в государстве и все, кто с ним, будут бродить за соснами, они никогда не увидят выхода из ситуации. Они сами сейчас подтвердили, что „их там нет", но тогда вопрос – почему они с ними договаривались», – отметил Бессмертный.

Он добавил, что президент Зеленский должен понять, что война на Донбассе ведется с Россией и команды для подобных обстрелов и наводки на место обстрелов даются из России. При этой ситуации ОБСЕ будет дезориентировано и не сможет понять, как ведет себя Украина.

«Вместо того, чтобы сейчас предпринимать шаги, связанные с созывом Трехсторонней контактной группы, Нормандского формата, инициированием телефонного разговора в Нормандском формате, четкими реакциями на линии фронта на подобные вещи, применением силовой компоненты не по людям, а по объектам стратегической для врага инфраструктуры. До того времени, пока все эти вещи не будут выработаны и не будет даваться отпор в подобных и аналогичных случаях, до того времени Россия будет манипулировать и использовать подобные случаи, чтобы диктовать свое содержание поведения для Украины», – отметил Бессмертный.

Напомним, 13 июля, вблизи поселка Зайцево в районе Горловки (Донецкая обл.) противник обстрелял военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела погибшего украинского защитника. В результате обстрела был убит военный медик, двое военнослужащих – ранены. Есть информация, что тело бойца, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве и которого вышла эвакуировать группа, попавшая под вражеский обстрел, забрали НВФ «ДНР». ОБСЕ пытается договориться с ними, чтобы забрать тело убитого при эвакуации военного медика и одного раненого бойца. Раненый сержант разведвзвода до сих пор находится в районе, где погиб военный медик.

Прокуратурой Донецкой области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Прокуроры видят в действиях представителей НВФ признаки вероломства, что прямо запрещено международным правом. Это третий зарегистрированный факт вероломства после Иловайской трагедии и обороны Донецкого аэропорта.