Официально – 10 дней: В реальности заявления на въезд в «ДНР» рассматриваются до 30 дней

Заявления на въезд в «ДНР» могут рассматривать по факту до 30 дней, несмотря на официальное сообщение штаба о 10 днях. Об этом рассказал оператор «республиканского» штаба «Здоровое движение» Сергей.

Он напомнил, что в соответствии с «законом ДНР» об обращениях граждан, любые заявления могут рассматриваться до 30 дней.

«В реалии рассмотрение заявок на въезд в ДНР идет от 15 до 30 дней. Бывают случаи, когда вопрос касается жизни и здоровья. И если это вопрос решаемый, если его можно решить без дополнительного изучения, то бывает, что решение принимается в срок до недели. Но это крайне редко. А так, от 15 до 30 дней – это основные сроки», – пояснил реалии оператор.

Напомним, что въезд и выезд из «ДНР» на период карантина проводится по спискам. Чтобы попасть в разрешительный список, нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube