На Луганщине 368 школьников с неподконтрольной территории приезжают сдавать ВНО

368 учащихся, которые проживают на временно неподконтрольной украинскому правительству части Луганской области, уже вторую неделю пересекают линию соприкосновения для прохождения внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом рассказал директор Департамента образования и науки Луганской облгосадминистрации Юрий Стецюк, передает «Громадське радіо».

Из них 329 человек – выпускники экстернатного обучения школ, находящихся на подконтрольной Украине территории.

«Явка: математика – 84%, украинский язык и литература – 74%, физика – 81,5%, английский язык – 89%, история Украины – 70% и биология – 66%. Это такая явка была на внешнее независимое оценивание, она превышала средний показатель по Украине», – говорит Юрий Стецюк.

По его словам, уже прошло тестирование по шести предметам. Пока ни у кого из участников не обнаружили повышения температуры или подозрения на COVID-19. 15 июля ожидается проведение тестирования по географии, а 17 июля – по химии.

«К сожалению, еще остались участники, которые допускают нарушения процедуры проведения внешнего независимого оценивания. В большинстве случаев они оставляют при себе мобильные телефоны и наушники. Именно по этой причине по результатам проведения тестирования семерых участников лишили права продолжать ВНО по определенному предмету. По физике это один человек, английский язык – 2. И история Украины – это 4», – рассказал директор областного Департамента образования и науки.

С 24 июля начнется дополнительная сессия, она продлится до 10 августа. С неподконтрольной правительству территории Луганской области на нее зарегистрировалось уже 115 учащихся.