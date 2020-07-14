Вопрос о местных выборах Верховная Рада рассмотрит 15 июля, – Разумков

В среду, 15 июля, парламент рассмотрит вопросы об утверждении новых районов и об их финансировании, а после этого – о назначении местных выборов. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает «112 Украина».

«Первым должно быть рассмотрено постановление об изменениях районов, после этого финансирование этих районов, и только после того объявлять выборы в связи с этой привязкой», – сказал Разумков.

По его словам, эти вопросы вынесены на повестку дня парламента на 15 июля, и они будут идти в такой последовательности.

«Я думаю, что успеем все, и они будут рассмотрены завтра во время пленарного заседания ВР», – отметил спикер.

Напомним, ранее в Верховной Раде зарегистрировали постановление №3809 «О назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020 года)». 13 июля президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Верховной Рады постановление о местных выборах. В то же время парламент выделил почти 1,3 млрд грн на их проведение.

Согласно новому Избирательному кодексу, теперь переселенцы смогут голосовать на местных выборах. До 9 сентября внутренне перемещенные лица (ВПЛ) смогут подать заявку на изменение места голосования на местных выборах, которые запланированы на октябрь. При этом, нынешней осенью, скорее всего, не будут проводиться выборы депутатов в областные советы Луганской и Донецкой областей.