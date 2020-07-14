Могут убить тысячи птенцов: На край Белосарайской косы не пускают отдыхающих (Фото)

В Донецкой области, на краю Белосарайской косы (дзендзике) в Азовском море гнездятся птицы. Однако большая колония пернатых в опасности, поскольку сюда постоянно пытаются прорваться отдыхающие, передает «Сайт города Мариуполя».

Как рассказал начальник научного отдела Национального природного парка «Меотида» Александр Бронсков, территорию дзендзика выбрали для кладки яиц пестроносые крачки, образовав большую колонию. Здесь птицы сидят на яйцах и выводят птенцов.

«Даже 15 минут пребывания людей на краю косы может повлечь за собой гибель тысяч птенцов. Если птиц спугнуть, они перестают защищать яйца и птенцов от солнца, которые на такой жаре просто спекутся», – пояснил Бронсков.

По его словам, до 2014 года проход на край косы не охранялся, поэтому птицы здесь не гнездились. Пять лет назад в районе рыбцеха на песке установили пост пограничников, и эта территория стала охранной. Проход на нее был закрыт колючей проволокой, здесь даже установили таблички о заминировании.

Сейчас пограничники, кроме морских границ, фактически охраняют и территорию Национального парка, благодаря чему здесь и начали гнездиться птицы. Но, как отмечают экологи «Меотиды», даже «зеленые береты» не справляются с наплывом людей.

«Наше праздное любопытство может стать причиной тысяч смертей. Давайте дадим шанс природе существовать рядом с нами и радовать нас своим разнообразием», – говорит орнитолог.

На Белосарайской косе есть три места колониального поселения пернатых. Одно появилось на птичьем острове, где 25 лет никто не гнездился. Второе – на краю косы. Также в долине Мокрой Белосарайки под Ялтой существует большая колония цапель.

Всего на Белосарайской косе расположены три участка Национального природного парка «Меотида» площадью немногим более 1300 га.

Напомним, Национальный природный парк «Меотида» был создан на базе существующего регионального ландшафтного парка с одноименным названием, расположенный на землях государственной собственности Новоазовского, Мангушского и Никольского районов Донецкой области. В состав парка включена двухкилометровая линия побережья Азовского моря в административных границах Донецкой области на территории Новоазовского и Мангушского районов. Парк создан Решением Донецкого областного совета от 30.06.2000 г. № 23 / 14-304 с площадью 13016,9 га. Территория пострадала во время военных действий.