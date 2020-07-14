Били из противотанкового ракетного комплекса: На Донбассе ранены семь украинских военных

Сегодня, 14 июля, в зоне Операции Объединенных сил ранения получили семь военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В штабе подчеркивают, что незаконные вооруженные формирования не раз целенаправленно первыми открывают огонь по позициям украинских защитников, подтверждая свое нежелание придерживаться существующих мирных договоренностей.

«В Донецкой области вблизи Новомихайловки, вооруженные формирования Российской Федерации применили противотанковый ракетный комплекс "Фагот". Шестеро военнослужащих получили осколочные ранения. Еще один воин был ранен в результате обстрела из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Водяного», – говорится в сообщении.

Всего с начала сегодняшних суток семь украинских защитников получили ранения. Их всех эвакуационной техникой оперативно доставили в медицинские учреждения и предоставили необходимую помощь врачей.

«Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались – огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. Потери противника уточняются», – добавили в штабе ООС.

Напомним, 13 июля, вблизи поселка Зайцево в районе Горловки (Донецкая обл.) противник обстрелял военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела погибшего украинского защитника. В результате обстрела был убит военный медик, двое военнослужащих – ранены.

Тело бойца, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве и которого вышла эвакуировать группа, попавшая под вражеский обстрел, забрали НВФ «ДНР». ОБСЕ пытается договориться с ними, чтобы забрать тело убитого при эвакуации военного медика и еще одного раненого военнослужащего. Раненый сержант разведвзвода до сих пор находится в районе, где погиб военный медик.