В Крыму отменяют обязательную обсервацию для приезжающих с материковой Украины

«Власти» Крыма с 15 июля отменяют обязательную обсервацию для граждан, прибывающих на полуостров с территории материковой Украины, а также из-за рубежа, передает «Крым.Реалии».

Соответствующие поправки внесены в «указ» «главы» Крыма Сергея Аксенова о введении режима повышенной готовности.

Ранее все граждане, которые прибывали на территорию Крыма через пункты пропуска «Чонгар», «Каланчак» и «Чаплинка», должны были в обязательном порядке проходить двухнедельную обсервацию.

Напомним, с 3 июля людям, постоянно проживающим в «Л-ДНР» и получившим российские паспорта, разрешили приезжать в аннексированный Крым без прохождения двухнедельной обсервации.