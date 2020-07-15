Марина Черенкова: Донбасс – «нелюбимый ребенок в семье», или Особенности местных выборов

Законодательная власть — сердце государства, власть исполнительная — его мозг.

Ж.-Ж. Руссо

Местные выборы-2020 будут проходить по всей стране согласно Конституции, все граждане имеют право выбирать и быть избранными, так записано в нашем основном законе страны.

Однако профильный комитет нашей Верховной Рады, решил что областные советы Донецкой и Луганской областей не нужны жителям Донбасса.

Верховная Рада Украины объясняет нам невозможность проведения выборов в областные советы примерно так: «вибори до обласних рад Донецької і Луганської областей проводитися не будуть, оскільки не можна забезпечити представництво спільних інтересів всіх територіальних громад області».

Такое объяснение возможно было бы принять, если бы в 2019 году Донбасс не выбирал президента Украины и депутатов Верховной Рады.

Необходимо подчеркнуть, что в Верховную Раду подконтрольный правительству Донбасс выбрал депутатов и справился с задачей (как он это сделал и осенью 2014 года). Вопросов о том, что не все территориальные громады смогли представить свои интересы через депутатов Верховной Рады – не возникал.

Где логика? В чем смысл отказывать Донбассу в праве выбрать себе областные советы Донецкой и Луганской областей?

Представители Верховной Рады (сердца государства) и представители исполнительной власти (мозга государства) не объясняют и не комментируют.

Теперь давайте вместе подумаем:

Украина не контролирует примерно 40% своей территории на Донбассе, остальные 60% территории должны управляться и развиваться согласно законам нашей страны. «Выиграть сердца и умы людей» – помните? Очевидно, что в состоянии вооруженного конфликта, который длится 7-й год, развитие демократических институтов крайне важно. Они помогают не только в управлении регионами, но и вовлекают в это управление уже новое поколение граждан Украины. Децентрализация, которая сейчас является чуть ли не основной реформой в стране, предполагает развитие эффективного местного самоуправления, а областные советы – это демократические институты, что могут взять на себя делегированные полномочия и работать вместе с региональной исполнительной властью и это только усилит регионы.

Критиковать, ничего не предлагая – это не наш подход.

Первое. Позитивные сигналы в сфере развития демократии и уничтожения дискриминации по региональному признаку есть – это отличная работа нынешней власти.

Переселенцы получили право голосовать – несомненно правильная государственная политика, которая собственно и обнадежила практически всех избирателей Донбасса.

Второе. Отдельно подчеркну, что, на подконтрольных Украине территориях Донбасса выросло уже новое поколение молодых лидеров, которым можно и нужно участвовать в управлении регионами, учитывая развитие реформы по децентрализации. Эти молодые люди 7-й год работают в гуманитарной, правовой и общественно-политической сферах. Они гораздо лучше понимают региональные потребности и способны уже создавать свою повестку дня. И их повестка будет гораздо эффективнее, чем та, которую предлагает сегодня исполнительная власть двух областей.

Это не критика, такова реальность и ее необходимо принимать.

Третье. Не обвиняя региональные исполнительные органы, просто констатирую факты: именно эти молодые люди, создали общественные организации и движения, которые напрямую помогают пострадавшим в ходе вооруженного конфликта жителям двух областей. У них отличный авторитет и репутация среди жителей Донбасса.

Именно они первыми оказывают помощь на КПВВ, довозят еду и медикаменты в отдаленные изолированные поселки, оказывают юридическую помощь тем, кто потерял практически все во время войны.

У людей возникают следующие вопросы.

Если подконтрольной части Донбасса можно избирать президента нашей страны и народных депутатов в Верховную Раду, то что не так с Областными советами?

У нас идет децентрализация достаточно интенсивно и очевидно, что развивать местное самоуправление – это необходимость. Почему мы отказываемся от демократических институтов в такой сложный период времени?

Если вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции говорит о том, что необходимо 25 лет для урегулирования конфликта, означает ли это что депутаты областных советов Донецкой и Луганской областей, которые были выбраны еще в 2010 году, так и останутся в «подвешенном» состоянии?

Коль скоро эти депутаты остаются, то почему тогда они не работают хотя бы на добровольных началах?

Выводы:

Если центральная власть приняла решение упразднить Областные советы Донецкой и Луганской областей – об этом нужно просто сказать. Можно даже не объяснять. Мы на Донбассе уже сами придумаем объяснение. Мы уже привыкли.

В условиях реформы (я о децентрализации), и при наличии явных сложностей в государственной кадровой политике, мы обязаны использовать все ресурсы и механизмы. Специалистов в региональном управлении и самоуправлении у нас осталось не так много.

Предложения:

Оставшиеся депутаты Областных советов Донецкой и Луганской областей должны включаться в процесс и помогать с реализацией реформы.

К совести и морали я уже не апеллирую, а просто напоминаю, что большинство депутатов областных советов много взяли от нашей малой Родины, можно и отдать ей часть своего времени.

Аппараты Донецкого и Луганского областных советов еще существуют и работают. Именно там еще сохранилась хорошая институциональная память.

Стоит подумать над тем, чтобы депутаты «застывших во времени и пространстве» областных советов начали тогда работать на добровольных началах, если выборов не предвидеться в течении 25 лет.

Депутат Донецкого областного совета

Черенкова Марина Анатольевна