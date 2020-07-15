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Ни одного человека в маске: В соцсетях показали очередь в РФ на «Изварино» (Фото)

15.07.20 08:43
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

На выезд в РФ через неподконтрольный украинским властям участок украинско-российской границы на Донбассе собираются большие очереди.

Как пишут пользователи соцсетей, чтобы попасть из «ДНР» в РФ через «Мариновку», приходится ожидать очереди 8-10 часов. На «Успенке» люди подсчитали, что за час на выезд в Россию оформляют примерно 8 авто, в то время как вечером 14 июля ожидали выезда около 60 машин.

Из «ЛНР» в РФ едут и идут через «Изварино». Пользователи соцсетей показали, как выглядела очередь 14 июля утром. Люди отмечают, что «на КПП ни одного человека в маске не было, включая работников таможни».

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