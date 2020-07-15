Наказание за отсутствие масок меняют: Когда начнут действовать новые штрафы

В Украине в начале карантина ввели жесткие штрафы за пребывание в общественных местах без защитных масок. А недавно Кабмин решил изменить наказание за неношение масок, существенно снизив размер штрафов. Однако нововведения пока не вступили в силу. Об этом пишет «Сегодня».

6 апреля вступили в силу карантинные ограничения, согласно которым украинцам запретили находиться в общественных местах без масок или респираторов. Такие ограничения сохраняются до сих пор: за нарушение правил карантина предусмотрены штрафы от 17 тыс. до 34 тыс. грн. Случаев, когда украинцев штрафовали за отсутствие масок, было немало. Так, советник главы МВД Иван Варченко сообщил изданию, что со второй половины июня полиция ужесточила борьбу с нарушителями карантина и выписывает по 400-600 штрафов за день.

В начале июля Кабинет министров одобрил новые штрафы за нарушение масочного режима. Соответствующий законопроект должна одобрить Верховная Рада, но его пока даже не зарегистрировали в парламенте.

«Он (законопроект, – ред.) регламентирует установление штрафов за неношение масок как для физических лиц – штрафы будут составлять от 170 до 255 грн, так и для юрлиц – владельцев общепитов (кафе, ресторанов), спортзалов, магазинов. Если они не соблюдают требования, то для них штраф будет составлять от 3,4 тыс. грн до 5,1 тыс. грн. Надеемся, что наши нардепы его (законопроект) поддержат», – сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Ирина Бирюкова, юрист ОО МАЖ «Берегиня», говорит, что по состоянию на 09.07.2020 года изменения в ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях не внесены.

«Сведений, когда именно будут внесены изменения в размер ответственности людей за нарушение правил карантина, пока нет. Штрафы в размере 17-34 тыс. грн будут отменены только после внесения указанных изменений», – говорит Бирюкова.

Ирина Низькая, юрист АО «Мисечко и Партнеры», поясняет, что принятие фиксированных размеров штрафов в законах, например, в Кодексе Украины про административные правонарушения, является исключительным полномочием законодательной ветки власти – Верховной Рады. Кабинет министров обладает лишь правом законодательной инициативы: может разрабатывать законопроекты, вносить предложения и комментарии касательно законопроектов.

«Поэтому Кабинет министров ни при каких обстоятельствах не может устанавливать или менять какие-либо виды ответственности, включая штрафы, своими постановлениями (подзаконными актами). На сегодняшний день действует статья 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины про административные правонарушения, закрепляющая штрафы в размере 17-34 тыс. грн. Новых штрафов в этой сфере пока не принято», – отметила Низькая.

Тысяч украинцев, которым уже выписали штрафы в размере 17-34 тыс. грн за нарушение карантина, снижение штрафов не коснется, говорят юристы.

«Если будут приняты новые штрафы, которые меньше текущих, то это никак не повлияет на людей, которые уже были оштрафованы ранее, так как они уже на тот момент понесли ответственность, а закон не имеет обратного действия во времени. Поэтому оснований для апеллирования не будет», – поясняет Низькая.

Ирина Бирюкова добавляет, что законы, которые смягчают или отменяют ответственность за административные правонарушения, имеют обратную силу. То есть распространяются и на правонарушения, совершенные до издания этих законов. А вот законы, устанавливающие или усиливающие ответственность за административные правонарушения, обратной силы не имеют.

«Постановление суда можно обжаловать и просить изменение ответственности, но это возможно делать в сроки, предусмотренные законодательством. Если постановление суда вступило в законную силу и человеком были уплачены средства, вернуть их будет невозможно», – говорит Бирюкова.

Изначально с требованиями носить маски в общественных местах была полная неразбериха. Ведь есть только один закон, где прописано понятие «общественное место». Это закон о запрете курения в общественных местах. В этом законе сказано, что общественное место – это часть (части) любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно, или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы.

Но спустя какое-то время Кабмин внес изменения и уточнил, где же украинцы должны быть в масках. Так, в соответствии с постановлением КМУ № 392, запрещается нахождение в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

«То есть, в парках, на улице и др. возможно ходить без средств защиты, но если нет большого скопления людей (должна быть дистанция 1,5 м)», – подытожила Бирюкова.