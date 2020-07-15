В ОБСЕ рассказали о подозрительной автоколонне на неподконтрольной Донетчине

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в ночь на 11 июля зафиксировал на Донбассе транспортные средства, которые ехали по грунтовой дороге вблизи временно неконтролируемого участка границы с Россией. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 14 июля.

«В ночь с 10 на 11 июля, между 23:55 и 00:30, БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 3 транспортных средства (типа внедорожник или мини-фургон) и 1 грузовик военного типа, следовавший за ними. Все транспортные средства ехали в юго-западном направлении по грунтовой дороге вблизи н. п. Маныч (76 км к востоку от Донецка), примерно в 3 км к западу от международной границы, где нет пунктов пропуска», – говорится в отчете.

После этого беспилотник зафиксировал, как все транспортные средства повернули и поехали на юго-запад по дороге, ведущей к н. п. Успенка (73 км к юго-востоку от Донецка), где грузовик отстал от других транспортных средств и въехал в Успенку, а затем следовал на юг к н. п. Катериновка (79 км к юго-востоку от Донецка), где развернулся и поехал обратно к Успенке по той же дороге. После этого грузовик выехал из Успенки и продолжил движение на северо-восток в направлении н. п. Камышеваха (75 км к востоку от Донецка).