В Марьинском районе: На Донетчине выявили еще двоих заболевших COVID-19 (Карта)

На Донетчине выявили еще 2-х больных коронавирусом COVID-19. Об этом сегодня, 15 июля, на своей Facebook-странице сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

«За вторник 14 июля на Донетчине обнаружили еще 2-х больных коронавирусной болезнью. Болезнь диагностировали у двух жителей Марьинского района – 58-летнего мужчины и 64-летней женщины», – написал Кириленко.

Также он опубликовал инфографику с подробной информацией о распространении COVID-19 на Донетчине.

В частности, в Донецкой области с начала карантина подтверждены 767 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 285 пациентов;

находятся на лечении – 472 человека;

летальных случаев – 10.



