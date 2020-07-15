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В Марьинском районе: На Донетчине выявили еще двоих заболевших COVID-19 (Карта)

15.07.20 09:14
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донетчине выявили еще 2-х больных коронавирусом COVID-19. Об этом сегодня, 15 июля, на своей Facebook-странице сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

«За вторник 14 июля на Донетчине обнаружили еще 2-х больных коронавирусной болезнью. Болезнь диагностировали у двух жителей Марьинского района – 58-летнего мужчины и 64-летней женщины», – написал Кириленко.

Также он опубликовал инфографику с подробной информацией о распространении COVID-19 на Донетчине.

В частности, в Донецкой области с начала карантина подтверждены 767 случаев COVID-19, из них:

  • выздоровели – 285 пациентов;
  • находятся на лечении – 472 человека;
  • летальных случаев – 10.


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