В «ЛНР» назвали количество зарегистрированных случаев COVID-19

В «ЛНР» зарегистрированы 577 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 15 июля, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Всего по состоянию на 09:00 15 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР – 577», – уверяют в «ЛНР».

«Выписаны полностью выздоровевшие и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 487 человек. За прошедшие сутки летальные исходы не зарегистрированы. С начала пандемии умерли 14 человек», – добавляют в «республике».