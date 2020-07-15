За сутки COVID-19 в Украине заболели 836 человек

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 836 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 15 июля, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 836 человек. Из них 61 ребенок, а также 41 медработник. Были госпитализированы 224 человека. Зафиксированы 15 летальных случаев. При этом выздоровели 977 пациентов. В целом за все время пандемии заболели 55 607 человек. Из них 3 967 детей и 7 540 медработников. При этом в целом выздоровел 28 131 человек. Летальных случаев – 1 427», – сказал министр.

Степанов также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы во Львовской (171), Харьковской (64) и Закарпатской (57) областях, а также г. Киеве (147).

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 767 случаев COVID-19, в Луганской – 97 случаев.