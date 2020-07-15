Горели 16 тонн сена и мотоцикл: На Луганщине произошел серьезный пожар

В с. Кабычевка (Марковский р-н, Луганская обл.) во вторник, 14 июля, произошел серьезный пожар на сеновале. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

«14 июля в 16:36 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в жилом секторе по адресу: Марковский район, с. Кабычевка, ул. Покровская. Прибыв на место пожара, спасатели 23-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области установили, что по указанному адресу горит сено в тюках (16 тонн), мотоцикл МТ-10 с прицепом, и шиферные покрытия и деревянное перекрытие сеновала. Во время пожара возникало и усложняло процесс тушения изменение обстановки, а именно порывы ветра», – сообщили в ГСЧС.

Пожар на площади 24 кв. м локализовали в 17:26 и ликвидировали в 20:02.

«Травмированных и погибших на пожаре не выявлено. К ликвидации пожара привлекались 7 пожарных и две единицы техники. Причины возникновения пожара устанавливаются специалистами», – отметили в ГСЧС.