Сводка из зоны ООС за 14 июля: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 18 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). НВФ вели огонь в том числе с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате обстрелов со стороны противника 7 военнослужащих Объединенных сил были ранены. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы украинских позиций:

у Авдеевки и Водяного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Марьинки, Гнутово, Талаковки – из гранатометов;

неподалеку Лебединского и Березового – из крупнокалиберных пулеметов;

у Новомихайловки – из противотанкового ракетного комплекса «Фагот».

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник вел обстрелы у поселка Шумы (Торецк) и Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник вел огонь:

неподалеку Марьинки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов;

у Талаковки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, минометов калибром 120 мм.

Вблизи Новолуганского, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», НВФ открывали огонь из вооружения БМП и автоматических станковых гранатометов.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «украинские военные за прошедшие сутки 7 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 180 единиц. Обстрелам подверглись районы поселков Жабичево, шахты "Трудовская", Александровка на донецком направлении, село Дзержинское (после переименования – Азов, – ред.) – на южном направлении. Применялись минометы калибром 120 мм, БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ДНР» также уверяют, что «ВСУ сегодня утром обстреляли из минометов село Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.) в Новоазовском районе. Обстрел произведен с 05:45 до 06:05, всего было выпущено 18 мин калибром 82 мм. Накануне вечером в поселке Александровка на западной окраине Донецка в результате обстрела ранены женщина и молодой человек. Пострадавшие госпитализированы. Также в населенном пункте зафиксированы повреждения жилого фонда».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.