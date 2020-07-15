Работа школ с 1 сентября: Степанов назвал главные условия

Министерство здравоохранения разрабатывает правила работы школы в условиях пандемии COVID-19. Об этом сегодня, 15 июля, в ходе брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Степанов отметил, что министерство сейчас разрабатывает правила, по которым дети в условиях эпидемии пойдут в школу с 1 сентября. Министр отметил, что власти изучают и опыт других стран – как там планируют запускать учебный процесс с осени.

«Это будет обязательное измерение температуры для всех работников, которые приходят на работу в учебные заведения. Обязательно измерение температуры у детей. При температуре 37,2 и выше ни работники, ни дети не могут допускаться к работе или учебе. Когда родители приводят детей в школу, они должны обязательно быть в масках при входе в школу. Обязательно должны быть антисептики в школах и под присмотром учителей дети должны ими пользоваться. Это такие общие вещи, которые обязательно войдут в правила. Надеюсь, на следующей недели все эти правила будут нами разработаны и будем подавать их на утверждение. Чтобы заранее все знали, каким образом будут учиться наши дети. С другой стороны, владельцы учебных заведений смогут подготовиться к учебному году, который в нашей стране стартует с 1 сентября», – сказал Степанов.