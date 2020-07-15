В Северодонецке и Кременной: На Луганщине подтвердили еще два случая COVID-19 (Карта)

На Луганщине подтверждены еще 2 случая заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

«За последние сутки в Луганской области лабораторно подтверждены еще 2 случая коронавирусной болезни. Положительный результат ПЦР-тестов выявлен у жителей Северодонецка (поиск источника инфекции продолжается) и Кременной (контакт с заболевшим ранее). Один больной выздоровел и был выписан из больницы», – сообщают в центре.

В целом на Луганщине подтверждены 98 случаев заболевания COVID-19, из них:

выздоровели – 75 человек;

продолжает лечение – 22 человека (8 – в больницах, 14 – амбулаторно);

умер – 1 больной.

Всего за весь период эпидемии было протестировано и проведено эпидемиологическое расследование по 663 подозрительным случаям. Вирусологической лабораторией учреждения выполнены 4 506 ПЦР-исследований.



