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В Северодонецке и Кременной: На Луганщине подтвердили еще два случая COVID-19 (Карта)

15.07.20 11:43
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Луганщине подтверждены еще 2 случая заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

«За последние сутки в Луганской области лабораторно подтверждены еще 2 случая коронавирусной болезни. Положительный результат ПЦР-тестов выявлен у жителей Северодонецка (поиск источника инфекции продолжается) и Кременной (контакт с заболевшим ранее). Один больной выздоровел и был выписан из больницы», – сообщают в центре.

В целом на Луганщине подтверждены 98 случаев заболевания COVID-19, из них:

  • выздоровели – 75 человек;
  • продолжает лечение – 22 человека (8 – в больницах, 14 – амбулаторно);
  • умер – 1 больной.

Всего за весь период эпидемии было протестировано и проведено эпидемиологическое расследование по 663 подозрительным случаям. Вирусологической лабораторией учреждения выполнены 4 506 ПЦР-исследований.


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