Неожиданный взрыв: На Донбассе в июне от мин погибли 3 человека (Инфографика)

В июне 2020 года от мин и взрывоопасных пережитков войны (ВПВ) на Донбассе погибли 3 человека, еще 22 человека ранены. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает Датский Совет по делам беженцев – Датская Группа по разминированию (DRC-DDG).

«Неожиданный взрыв – потерянное здоровье или даже жизнь. Каждый месяц на Востоке Украины люди подвергаются невидимой опасности, которую несут мины и взрывоопасные пережитки войны. В июне 2020 года от мин и ВПВ на Донбассе 3 человека погибли, 22 ранены. Всего с июня 2014 года в Донецкой и Луганской областях 644 человека были убиты и 1 346 ранены минами и ВПВ», – сообщили в DRC-DDG, отмечая, что информация получена из открытых источников.