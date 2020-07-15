В «ДНР» от коронавируса умерли мужчина и женщина

За последние сутки в «ДНР» выявлены 28 новых случаев COVID-19, также от коронавируса умерли 2 человека. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает «минздрав ДНР».
«Согласно исследованиям, проведенным 14 июля, выявлены 28 случаев заболевания COVID-19. Все случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц, контактных с заболевшими ранее. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «минздраве».
«Зарегистрированы 2 летальных случая – мужчина в возрасте 80 лет и женщина в возрасте 83 лет», – добавляют в «республике».
Всего по состоянию на 10:00 15 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 1426:
- на лечении – 681 пациент,
- выписан – 661 человек,
- летальных случаев – 84.