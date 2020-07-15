Фонд Рината Ахметова помог услышать мир еще одному ребенку

Фонд Рината Ахметова предоставил слуховые аппараты четырехлетнему Косте Пугачеву. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Мальчик умеет читать по губам и отлично понимает язык жестов. Эти способности появились у него не случайно – с рождения ребенок ничего не слышал. Но выяснилось это не сразу. На обследованиях врачи уверяли маму в том, что ее сын полностью здоров. Первого слова от Кости родные ждали три с половиной года. Но он молчал. Медики считали, что это последствия вооруженного конфликта, потому что он родился в неподконтрольном Шахтерске (Донецкая обл.).

«Стала дочери говорить: "Обратись к врачу!" Она поехала к лору, он возле ушек похлопал и говорит: "Да он все слышит, сейчас же война, многие мальчики на нашей территории в пять лет начинают говорить, и он в пять лет заговорит"», – рассказывает Любовь Пугачева, бабушка мальчика.

Затем семья переехала в Павлоград (Днепропетровская обл.). Уже здесь, на новом месте жительства, ребенку диагностировали тугоухость IV степени и выдали слуховой аппарат. Устаревший, неудобный, но даже он помог малышу.

«Он стал говорить "дед", "дай", "иди". Пытались, чтобы он отвечал на вопросы. Он не понимал. Мы поняли, что тот аппарат слабенький для него, он в нем не слышит», – говорит бабушка.

Родные планировали взять кредит на покупку современного слухового аппарата, но подсчитали, что такую трату не потянут. На помощь семье пришел Фонд Рината Ахметова – Костя стал участником проекта «Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу». Мальчику выдали сразу два мощных слуховых аппарата. Врачи уверены, что скоро малыш расширит свой словарный запас.

«Слуховой аппарат – это миниатюрный компьютер. Те аппараты, которые мы подобрали Косте, самые современные. Эти аппараты компенсируют недостаток в восприятии. Человек учится правильно воспринимать звук и, соответственно, воспроизводить его», – рассказывает аудиолог-протезист Ирина Банник.

Впереди у ребенка занятия с сурдопедагогом. Он подготовит Костю к детскому саду и общению с другими детьми.

«Когда такое горе в семье, и вдруг узнаем, что есть Фонд, который согласен нам помочь, это просто счастье! Я очень благодарна Фонду и самому Ринату Леонидовичу за эту помощь», – говорит Любовь Пугачева.

Благодаря проекту «Ринат Ахметов – детям. Теперь я слышу» малышам с глухотой или тугоухостью были установлены 177 высокочувствительных слуховых аппаратов.