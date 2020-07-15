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Энергетики за сутки восстановили энергоснабжение более 14 тыс. клиентов, обесточенных из-за непогоды

15.07.20 11:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Непогода не оставляет Донецкий регион. За прошедшие сутки ДТЭК Донецкие электросети восстановил энергоснабжение 14 населенных пунктов, 314 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, 25 линий электропередач. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«За сутки мы вернули энергоснабжение для более чем 14 тыс. наших клиентов. В аварийно-восстановительных работах были задействованы более 90 бригад и 74 единицы техники. Продолжаем работать над выполнением заявок», – сообщил генеральный директор компании Алексей Дегтярев.

В пресс-службе также отметили, что вчера ливень и сильный ветер стали причиной ряда аварийных отключений в Донецком регионе. От непогоды пострадали Славянский, Александровский, Никольский, Лиманский районы области.

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