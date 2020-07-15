Ликвидация шахт в «ЛНР»: На работу смогли устроить только одного из пяти горняков

В «ЛНР» на работу не смогли устроить 4-х из 5-ти обратившихся в «фонд соцстраха на случай безработицы» горняков. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Фонд социального страхования на случай безработицы ЛНР с начала действия программы по трудоустройству работников ликвидируемых шахт устроил на постоянное место работы каждого пятого обратившегося горняка», – уверяют в «республике».

На «программу» по «содействию в трудоустройстве» работников ликвидируемых шахт пообещали выделить более 121 млн руб. (46,1 млн грн по местному курсу на 15.07.2020) – на субсидии и дотации работодателям для создания новых рабочих мест.

В «фонде» зарегистрировались для участия в «программе» около 1 тыс. человек. И только каждый пятый трудоустроен на постоянное место работы, в том числе с предоставлением дотации работодателю.

«Участникам программы, зарегистрированным в территориальных отделениях фонда и подавшим заявления на выплату пособия по безработице, назначена выплата в размере 6 тыс. руб. (2,3 тыс. грн, – ред.) в месяц, сроком не более 180 календарных дней», – утверждают в «ЛНР».

По состоянию на 1 июля, как сообщают в «республике», каждый второй шахтер, который решил досрочно выйти на пенсию, смог оформить досрочный выход.

Ранее сообщалось, что в «ЛНР» создали единое «республиканское» предприятие «Восток-уголь». Шахты, которые не вошли в «Восток-уголь», будут закрыты. За содействием в трудоустройстве обратились 700 работников ликвидируемых предприятий, 24% из них получили новое место работы. Дополнительно 160 сотрудников изъявили желание досрочно выйти на пенсию.

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» пособие по безработице не выплачивают, т.к. в «республике» официально нет безработных. Жители не видят смысла в обращении в «центр занятости»: вакансии не актуальные, предлагаемые зарплаты низкие, пособие по безработице не платят.

Напомним, что в Украине минимальный размер пособия по безработице для тех, кто не имеет страхового стажа, нигде не работали или работали без оформления, составляет 1000 грн. А для работавших – от 1 630 до 8 408 грн.