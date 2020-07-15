750 тыс. кустов: На Донетчине уничтожили посев конопли

В Константиновском районе Донетчины полицейские уничтожили 750 тыс. кустов конопли. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Отмечается, что площадь посева достигала 1,5 га.

«Вблизи села Русин Яр Константиновского района было обнаружено поле незаконно высеянной конопли. Полицейские совместно с сотрудниками пограничной службы насчитали 750 тыс. кустов конопли. Для ликвидации посева была привлечена сельскохозяйственная техника: наркосодержащие растения скошены и сожжены», – говорится в сообщении.

Полицейские проводят оперативные мероприятия по установлению владельца посева.

Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ст.310 Уголовного кодекса Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли». Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.