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Украине следует сохранить независимость НБУ, – глава МВФ

15.07.20 12:28
НБУ / Фото из открытых источников
НБУ / Фото из открытых источников

Украине следует сохранить независимость Национального банка (НБУ). Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщается на официальном сайте МВФ.

«В интересах Украины сохранить независимость НБУ, и это также является требованием в рамках текущей программы, поддерживаемой МВФ. Я призвала президента Зеленского придерживаться курса разумной денежно-кредитной и финансовой политики – это ключ к более активному инвестированию и инклюзивному росту», – говорится в заявлении Георгиевой.

Директор-распорядитель МВФ отметила, что политика Нацбанка под руководством Якова Смолия заслуживала доверия и способствовала стабилизации экономики Украины.

«Реформа НБУ и ее результаты за последние пять лет являются историей полного успеха для Украины. Независимый центральный банк помогает макроэкономической стабильности, поддерживает доверие инвесторов и защищает финансовую систему», – отметила Георгиева.

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