Стоимость проезда увеличили: Жительница неподконтрольного Алчевска рассказала о поездке в Москву

Жительница неподконтрольного украинским властям Алчевска (Луганская обл.) Ольга рассказала о своей поездке в РФ.

Жительница Алчевска заблаговременно договорилась с перевозчиком, чтобы доехать в Москву – деньги за поездку в полном объеме оплатила на городском автовокзале. Причем стоимость подняли с 2 тыс. руб. (763 грн по местному курсу на 15.07.2020) до 2,5 тыс. руб. (954 грн) и уравняли цены на билеты для детей и взрослых.

С двумя детьми Ольга добиралась до пункта пропуска через неподконтрольный украинским властям участок украинско-российской границы в Изварино микроавтобусом. «В 17:00 были на КПП. Переход границы ЛНР занял у нас 1 час, и около 2-х часов потратили на переход границы РФ. В 20:00 мы сели в автобус, который ждал нас», – сообщила Ольга.

По ее словам, пассажиры занимают любые места в автобусе, и чтобы сесть рядом с детьми, ей пришлось просить поменяться. «Через 10 минут остановились, автобус сломался. Водители своими силами 2 часа пытались отремонтировать его, но не получилось. Мы поехали в сломанном автобусе, сломалась пневматическая задняя подвеска или подушка – и целый час автобус трясло и кидало в разные стороны», – рассказала Ольга.

Через час автобус остановился возле придорожных кафе. Было 23:00. Водители снова пытались отремонтировать автобус своими силами. Через три часа пассажиры узнали, что до 8 утра никуда не поедут и что за ними отправлен другой автобус из Москвы. Перевозчик, которого начали атаковать звонками возмущенные пассажиры, не отвечал. Позже он все же сообщил, что знает о поломке – и рассказал, что автобус приедет за людьми к 10 утра, а не к 8-ми.

«То есть, нам предстояло еще 7 часов прождать в душном жарком автобусе или можно было еще на улице погулять. Когда попросили у хозяина вернуть деньги за поездку, он ответил, что не получил еще их, и сказал, что можно сфотографировать списки пассажиров, и с фотографией обратиться в то место, где мы оплачивали поездку», – поделилась Ольга.

«Я оплачивала на автовокзале в Алчевске, оплатила я за троих 7,5 тыс. руб. (2,9 тыс. грн – ред.), а проехали мы от границы около 40 км, ну как до Луганска. Водители категорически отказались давать списки! К 4-м утра ситуация не изменилась», – добавила она.

Пассажиры тем временем подсчитали, что если дожидаться обещанного автобуса, который должен был приехать к 10 часам, в Москву они попадут к часу ночи 3 июля, когда метро будет уже закрыто.

«Решили мы остановить один из проходящих мимо автобусов. Нам очень сильно повезло, ехал автобус абсолютно пустой, водитель автобуса вошел в наше положение и привез в Москву. В 18:00 мы добрались в пункт назначения, а должны были приехать в 8-9 утра. Вот так мы съездили… Автобус не предназначен для длительных перевозок и не был подготовлен к поездке. Отношение к людям у водителей отвратительное. Хозяин автобуса безответственный, главное деньги, а не безопасность пассажиров. Мало того, что увеличили стоимость проезда с 2 тыс. руб. (763 грн – ред.) до 2,5 тыс. руб. (954 грн – ред.), уравняли стоимость проезда взрослым и детям, так еще и не довезли до пункта назначения», – возмущается женщина.

«Каждый из пассажиров заплатил за себя по 2,5 тыс. руб. (954 грн – ред.) и по 1 тыс. (382 грн – ред.) мы заплатили дополнительно в другом автобусе, в итоге каждый из нас доехал за 3,5 тыс. руб. (1336 грн – ред.), как по мне, дороговато получилось», – резюмировала она.

В комментариях иные жители неподконтрольной Луганщины сообщают, что сталкивались с данным перевозчиком. «Кошмар, мучение, да еще с детьми… У меня сестра с мужем в такой ситуации оказались… Хамы они еще те…Автобусы просто рухляди у них», – пишут люди и советуют попытаться все же забрать деньги.