Расправа над украинским языком: Яценюк отреагировал на законопроект №2362

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк выступает против принятия закона №2362 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению государственным языком в учебных заведениях». Об этом сегодня, 15 июля, политик написал в своем Facebook.

По мнению политика, сейчас в Украине происходят попытки ревизии законодательства о государственном языке.

«Эта инициатива, как и обжалование в Конституционном суде Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", является прямым наступлением вражеской пятой колонны против Украины. Скандальный законопроект депутата Бужанского и вся кампания против украинского языка базируется на кремлевских подходах», – написал Яценюк.

Политик напомнил, что действующий закон о государственном языке начал действовать ровно год назад. Арсений Яценюк отметил, что 16 июля Украина будет отмечать 30-ю годовщину провозглашения Декларации о государственном суверенитете, и считает, что «расправа над украинским языком не случайно происходит именно в эти дни».

«Поддерживаю всех, кто противодействует этому антиукраинскому шабашу. Будем защищать Конституцию и закон о государственном языке, принятие которого инициировали представители "Народного фронта" в прошлом созыве Верховной Рады Украины. Поддерживаю призыв уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя, который обратился к народным депутатам не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению государственным языком в учебных заведениях" (№2362). Защитим наш язык, мир и единство в Украине», – написал Арсений Яценюк.