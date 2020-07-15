«Шахтер» – «Колос»: Превью матча

В 31-м туре чемпионата Украины ФК «Шахтер» встретится с «Колосом». Матч состоится сегодня, 15 июля, в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало – в 19:00, сообщает пресс-служба «горняков».

Эта встреча не имеет для «горняков» турнирного значения, однако все равно важна с точки зрения игрового тонуса, отработки взаимодействий и командного духа. Досрочное чемпионство не сняло с футболистов задачи побеждать в каждом матче, тем более, что Луиш Каштру стабильно производит изменения в составе и предоставляет каждому шанс, которым необходимо пользоваться.

Уже успели отдохнуть и вернуться в обойму Николай Матвиенко, Марлос и Жуниор Мораес. Теперь в отпуске Андрей Пятов, Сергей Кривцов и Тарас Степаненко. Повреждение у Евгения Коноплянки. Остальные продолжают работу в привычном режиме, их цель – успешно завершить чемпионат сразу двумя матчами на этой неделе.

«Колос», занимающий 6-ю позицию в турнирной таблице, в заключительных турах последовательно встретится с «Шахтером» и «Динамо», но сезон для него не завершится. Еще через неделю, 25 июля, ковалевцев ждет полуфинальный поединок плей-офф за место в Лиге Европы – новшество в УПЛ. На этой стадии команда Руслана Костышина сразится с «Днепром-1».

Пока же дебютант Премьер-лиги, впрочем, представляющий собой коллектив в большинстве опытных футболистов, готовится проявить лучшие качества на фоне чемпиона. У ковалевцев была серия из 7 поражений, которую они прервали победой над «Александрией», однако дальше не смогли избежать неудач с «Десной» и «Зарей».

Из кадровых новостей: в команде ждут возвращения после травмы Арни Вильхамссона, также последние матчи пропустил Олег Ильин. А вот Павел Ореховский уже появлялся на замену во втором тайме игры с «Зарей» и с «Шахтером» вполне может выйти в старте.

«Оранжево-черные» трижды были сильнее «Колоса» в этом сезоне, но по общему ходу событий матчи разительно отличались друг от друга (6:0, 4:3, 1:0).

Предыдущая встреча в чемпионате состоялась 14 июня. «Шахтер» и «Колос» также играли на НСК «Олимпийский». По итогам первого тайма на табло задержался счет 0:0, а в самом начале второго Мораес после передачи Марлоса вывел свою команду вперед. «Колос» имел несколько шансов отыграться, но надежно действовали защитники и Трубин.