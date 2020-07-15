В Кремле «располагают влиянием» на «Л-ДНР», но об инциденте на линии разграничения «ничего не знают»

В Кремле заявили, что «располагают влиянием» на «самопровозглашенные республики» и «ничего не знают» об обострении ситуации на линии соприкосновения. Об этом сегодня, 15 июля, журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарю российского президента задали вопрос, намерен ли Кремль вмешаться и оказать влияние на представителей ОРДЛО из-за обострения ситуации у линии соприкосновения на Донбассе.

«Я, честно говоря, не располагаю детальной информацией об этом. Сразу оговорюсь, что мы на ОРДЛО влиянием не располагаем, мы располагаем определенным влиянием на самопровозглашенные республики. Но я не располагаю информацией об инциденте [на линии разграничения], и поэтому воздержусь от комментариев», – заявил Песков.

Напомним, 13 июля, вблизи поселка Зайцево в районе Горловки (Донецкая обл.) противник обстрелял военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела погибшего украинского защитника. В результате обстрела был убит военный медик, двое военнослужащих – ранены.

Тело бойца, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве и которого вышла эвакуировать группа, попавшая под вражеский обстрел, забрали НВФ «ДНР». ОБСЕ пытается договориться с ними, чтобы забрать тело убитого при эвакуации военного медика и еще одного раненого военнослужащего. Раненый сержант разведвзвода до сих пор находится в районе, где погиб военный медик.

Также сообщалось, что в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований за минувшие сутки 7 военнослужащих Объединенных сил были ранены.