Красный Крест начинает строительство отделения неотложной помощи в Бахмуте (Фото)

В Бахмуте (Донецкая обл.) Международный Комитет Красного Креста начал реализацию проекта по строительству отделения неотложной помощи на базе КНП «Многопрофильная больница интенсивного лечения». Об этом сегодня, 15 июля, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Строительство продлится 15 месяцев и завершится в октябре-ноябре 2021 года.

«Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу Красного Креста, поэтому некоторые программы временно прекращают свою деятельность. Это, в первую очередь, программы по поддержке предпринимателей, экономической состоятельности населенных пунктов, приближенных к линии разграничения, и некоторые другие экономические программы. В то же время, работа над развитием и поддержкой медицинских учреждений будет расширяться. Создание нового отделения в Бахмуте – лишь один из компонентов поддержки здравоохранения в Донецкой области», – отметил во время встречи с руководством Донецкой ОГА председатель суб-делегации МККК в городе Славянск Ахмад Халлак.

По словам представителей МККК, параллельно со строительством объектов будет продолжаться предоставление больницам, приближенным к линии разграничения, медикаментов и медицинских расходных материалов, а также планируется доставить медицинское оборудование и специализированные лекарства.

Кроме того, для улучшения качества медицинских услуг в Донецкой области МККК изучает вопросы развития системы телемедицины и возможности по поддержке этого всеукраинского проекта со стороны организации.

Представители МККК отметили, что все работы по строительству отделения неотложной помощи в Бахмуте будут выполняться украинской подрядной организацией, а перед началом работ будут внесены последние коррективы с учетом замечаний областной и местной власти.

Также перед началом работы для персонала больницы будет организована серия тренингов по повышению квалификации в оказании неотложной помощи и работы в условиях пандемии.