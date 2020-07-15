За исключением неподконтрольных территорий: Рада объявила местные выборы

Верховная Рада сегодня, 15 июля, приняла проект постановления о проведении местных выборов. Соответствующее решение поддержали 326 народных депутатов, пишет «Сегодня».

Выборы депутатов областных, киевского городского, районных в городах советов и мэра Киева пройдут в воскресенье, 25 октября, во всех областях страны, за исключением неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса и Крыма.

Постановлением определяется, что выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов в ОРДЛО и в Крыму будут назначены отдельным законом при условиях прекращения оккупации и вооруженной агрессии России против Украины. Избирательный процесс может быть проведен только в случае, если с вышеуказанных территорий будут выведены все незаконные вооруженные формирования и техника, подконтрольные Москве участники незаконных вооруженных формирований; если Украина вернет контроль над границей и восстановит конституционный строй; если будут созданы условия для проведения выборов согласно стандартам ОБСЕ.

Также парламент дал поручение Центральной избирательной комиссии.

«Назначить первые местные выборы в новосозданных сельских, поселковых, городских территориальных громадах и районах, в которых в соответствии с Избирательным кодексом Украины назначены первые местные выборы, одновременно с очередными местными выборами, назначенными на воскресенье 25 октября», – говорится в постановлении.