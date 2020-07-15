Сбежал из дома, чтобы защищать Украину: 17-летний житель Львовщины нашелся в зоне ООС

В Донецкой области на блокпосту возле Славянска правоохранители обнаружили 17-летнего жителя Пустомытовского района Львовщины, который накануне пропал из дома. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

«13 июля в полицию с заявлением об исчезновении своего 17-летнего сына, Дениса Лагодича, обратился житель села Грынив Пустомытовского района. Мужчина сообщил, что накануне около 22:00 парень ушел из дома, после чего связь с ним была потеряна»,– рассказали правоохранители.

Несовершеннолетний был немедленно объявлен в розыск, ориентировки на безвести пропавшего были разосланы в территориальные подразделения Национальной полиции Украины.

Сегодня, 15 июля, полицейские разыскали парня в зоне проведения Операции Объединенных сил – на блокпосту вблизи Славянска. По его словам, он намеревался присоединиться к военным и с оружием в руках защищать независимость и территориальную целостность Украины.

«Правоохранители посоветовали Денису подождать несколько лет, получить за это время соответствующие знания и навыки, после чего реализовывать свои планы предусмотренным законом способом», – отметили в полиции.

Беглец здоров и невредим, вскоре юношу вернут домой.