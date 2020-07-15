НВФ передали тело военного, погибшего 13 июля, – штаб ООС

Сегодня, 15 июля, незаконные вооруженные формирования вернули с временно неподконтрольной украинским властям части Донетчины тело военнослужащего Вооруженных сил Украины, который погиб 13 июля вблизи поселка Зайцево. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

«Сейчас идет подготовка к транспортировке тела воина к месту захоронения и проведению ритуала почитания павшего украинского Героя», – отметили в штабе.

Напомним, 13 июля, вблизи поселка Зайцево в районе Горловки (Донецкая обл.) противник обстрелял военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела погибшего украинского защитника. В результате обстрела был убит военный медик, двое военнослужащих – ранены.

Тело бойца, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве и которого вышла эвакуировать группа, попавшая под вражеский обстрел, забрали НВФ «ДНР».

Также сообщалось, что в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований за минувшие сутки 7 военнослужащих Объединенных сил были ранены.