С неподконтрольной части Донбасса не выпускают детей, желающих поступать в украинские вузы, – Шмыгаль

Незаконные вооруженные формирования «Л-ДНР» не выпускают детей, которые хотят поступать в вузы на подконтрольной украинскому правительству территории. Об этом сегодня, 15 июля, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что кроме нарушения Минских соглашений на Донбассе, также доходит информация, что детей с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, которые хотят поступать в украинские вузы, НВФ не выпускают на территорию свободной Украины.

«Боевики понимают, что эти дети не вернутся, а останутся в Украине жить и учиться, поскольку чувствуется разница между тем, что тут и там происходит сейчас. В этой ситуации нужна наша реакция и работа, в том числе с международными партнерами, чтобы решить этот вопрос. Это часть стратегии деоккупации, которая позволит вернуть молодежь и детей с временно оккупированных территорий в украинское образовательное и культурное пространство», – сказал Денис Шмыгаль.

Он поручил вице-премьер-министру по вопросам временно оккупированных территорий Алексею Резникову взять ситуацию под личный контроль.

«Подключайте к этому процессу Министерство образования, чтобы не сорвался процесс, и дети смогли действительно получить образование, поступить и учиться в наших учебных заведениях», – подчеркнул глава Кабмина.