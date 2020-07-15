Дело МН17: Нидерланды подали иск против РФ по 3 статьям Конвенции по правам человека

Нидерланды предоставили дополнительную информацию относительно иска против России в Европейский суд по правам человека в связи с уничтожением самолета рейса МН17 в небе над Донбассом. Об этом сообщил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов в комментарии «Укринформ».

«Сегодня (14 июля, – ред.) состоялся брифинг в министерстве юстиции Нидерландов, где представители государств-членов Международной совместной следственной группы (JIT) и стран, чьи граждане погибли в результате уничтожения самолета, представили развернутую информацию относительно иска Нидерландов в ЕСПЧ против РФ и высказали предложение поддержать такой шаг. Также было дано уточнение относительно правовой основы обращения Нидерландов. В частности, страны, желающие присоединиться к иску в качестве третьих сторон, смогут это сделать в течение 12 недель после официальной передачи иска РФ секретариатом ЕСПЧ», – рассказал Ченцов.

Он также отметил, что в иске Нидерландов говорится о нарушении Россией 3-х статей Европейской конвенции по правам человека: 2-й, 3-й и 13-й.

Ст. 2 Конвенции определяет, что право каждого на жизнь охраняется законом. Никто не может быть умышленно лишен жизни иначе как путем исполнения смертного приговора суда, вынесенного после признания лица виновным в совершении преступления, за которое закон предусматривает такое наказание.

Ст. 3 подчеркивает, что никто не может быть подвергнут пыткам или бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию.

Ст. 13 указывает: каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, нарушены, имеет право на эффективное средство юридической защиты в национальном органе, даже если такое нарушение было совершено лицами, осуществлявшими свои официальные полномочия.

«Нидерланды ссылаются на статью 13 Конвенции в связи с ненадлежащим уровнем сотрудничества РФ в расследовании уничтожения самолета вопреки ее обязательствам согласно Европейской конвенции о взаимной помощи в уголовных делах», – отметил посол.

Напомним, малайзийский «Боинг-777» рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (подконтрольная «ДНР» территория) с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курске.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее.

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 в Нидерландах начался 9 марта 2020 года. Второй раунд продолжился 8-10 июня, после чего суд взял паузу и возобновил процесс 22 июня.

Подозреваемыми по делу проходят трое граждан России – глава военной разведки «ДНР» Сергей Дубинский, «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин и заместитель главы военной разведки «ДНР» Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне «ДНР».

Следующий блок судебных слушаний в деле по сбитому в небе над Донбассом «Боингу» рейса МН17 начнется 31 августа.