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Красный Крест отправил 60 тонн продуктов на неподконтрольную часть Донбасса

15.07.20 15:12
Фото: пресс-служба ГПСУ
Фото: пресс-служба ГПСУ

Международный Комитет Красного Креста отправил гуманитарный груз весом более 60 тонн на неподконтрольную украинскому правительству часть Донбасса. Автомобили с грузом проследовали через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое». Об этом сегодня, 15 июля, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Военнослужащие Донецкого пограничного отряда оформили три грузовых автомобиля от Международного Комитета Красного Креста, которые проследовали на выезд на временно оккупированную территорию по маршруту Киев – Донецк», – говорится в сообщении.

В грузовиках находились продуктовые наборы для граждан, проживающих на временно неподконтрольной украинским властям территории.

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