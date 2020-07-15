Красный Крест отправил 60 тонн продуктов на неподконтрольную часть Донбасса

Международный Комитет Красного Креста отправил гуманитарный груз весом более 60 тонн на неподконтрольную украинскому правительству часть Донбасса. Автомобили с грузом проследовали через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое». Об этом сегодня, 15 июля, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Военнослужащие Донецкого пограничного отряда оформили три грузовых автомобиля от Международного Комитета Красного Креста, которые проследовали на выезд на временно оккупированную территорию по маршруту Киев – Донецк», – говорится в сообщении.

В грузовиках находились продуктовые наборы для граждан, проживающих на временно неподконтрольной украинским властям территории.