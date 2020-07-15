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В Великобритании призвали РФ прекратить конфликт на Донбассе

15.07.20 15:27
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Россия должна прекратить разжигать конфликт на Донбассе, который она начала. Об этом говорится в заявлении посольства Великобритании в Украине, обнародованном сегодня, 15 июля.

«Великобритания глубоко расстроена из-за потерь на востоке Украины на этой неделе, включая с убийством военного медика 13 июля. Россия должна прекратить разжигать конфликт, который она начала», – говорится в сообщении, обнародованном на странице посольства в Facebook.

Напомним, 13 июля, вблизи поселка Зайцево в районе Горловки (Донецкая обл.) противник обстрелял военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела погибшего украинского защитника. В результате обстрела был убит военный медик, двое военнослужащих – ранены.

Тело бойца, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве и которого вышла эвакуировать группа, попавшая под вражеский обстрел, забрали НВФ «ДНР». Сегодня, 15 июля, незаконные вооруженные формирования вернули с временно неподконтрольной украинским властям части Донетчины тело погибшего военнослужащего.

Также сообщалось, что в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований за минувшие сутки 7 военнослужащих Объединенных сил были ранены.

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