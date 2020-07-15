На КПВВ «Станица Луганская» обнаружили посылку с наркотиками

Пограничники Луганского отряда, которые выполняют задачи в составе Объединенных сил, в контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» обнаружили посылку с наркотиками, которую пытались переправить в «ЛНР». Об этом сегодня, 15 июля, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«14 июля на КПВВ "Станица Луганская" прибыл гражданин Украины, 1970 года рождения, который направлялся на временно оккупированную территорию. При осуществлении контрольно-проверочных мероприятий на один из пакетов с почтовыми отправлениями, которые мужчина перемещал через линию разграничения, сработала служебная собака пограничников. Осмотрев содержимое, правоохранители обнаружили пакет с порошкообразным веществом белого цвета весом 50 г», – говорится в сообщении.

Мужчина пояснил, что пытался подзаработать путем перевозки почтовых отправлений через КПВВ «Станица Луганская» на временно неподконтрольную территорию, где должен был передать тележку другому человеку и вернуться в Станицу Луганскую. По его словам, посылки он получил от знакомого на автостанции возле КПВВ «Станица Луганская», а что именно находилось в коробках – ему неизвестно.

Найденное вещество изъяли и передали сотрудникам Национальной полиции. Экспертиза продолжается.