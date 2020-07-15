В Черкассах и в Житомирской области СБУ разоблачила антиукраинских агитаторов

Служба безопасности Украины разоблачила в Черкассах и Житомирской области агитаторов, которые занимались распространением информации, направленной на разжигание религиозной, межнациональной розни и поддержку сепаратизма. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает пресс-центр СБУ.

«По предварительным данным следствия, житель Черкасс, который ранее за свою творческую деятельность стал членом Союза писателей России, по заказу кураторов из РФ готовил провокационные материалы. В них автор публично осуждал существование одной из украинских конфессий. Также фигурант активно поддерживал деятельность главарей незаконных вооруженных формирований так называемой "Л/ДНР". Подготовленные материалы он распространял на пропагандистских интернет-ресурсах РФ», – говорится в сообщении.

Во время обыска по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили компьютерную технику и флэш-накопители с доказательствами противоправной деятельности.

«По заключению экспертизы изъятые материалы содержат признаки разжигания межконфессиональной и религиозной вражды», – отметили в СБУ.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь, на Житомирщине Коростышевский районный суд вынес приговор местной интернет-агитатору, которую СБУ разоблачила на агитации к насильственному изменению государственной власти и разжигании межнациональной розни.

«Следователи украинской спецслужбы установили, что публичные деструктивные сообщения распространяла жительница Коростышева. Свои призывы она размещала на персональной странице в одной из социальных сетей», – говорится в сообщении.

Решением суда фигурантка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

«Аккаунт интернет-пропагандистки заблокирован, противоправные обращения – удалены», – отметили в СБУ.