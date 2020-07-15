В «ДНР» заставляют «легализовать» украинские документы на недвижимость

В «ДНР» за I полугодие зарегистрировали 326 заявлений на «легализацию» украинских документов на недвижимость.

«Напоминаем, что в ДНР межведомственной комиссией при минюсте проводится легализация документов на недвижимость, выданных украинскими нотариусами и иными органами с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2016 года. Документы, подтверждающие право на недвижимость, выданные после 31 декабря 2016 года нотариусами и органами власти Украины, в ДНР считаются недействительными», – сообщила специалист «минюста ДНР» Элеонора Калугина.

Она уточнила, что «легализация» документов для физлиц составляет 400 руб. (167 грн по местному курсу валют), для юрлиц – 800 руб. (333 грн). Процедура длится до 60 календарных дней с момента подачи заявления.

Данная «легализация» в «ДНР» продлена до 31 декабря 2020 года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube