Едут за паспортами: Из «ДНР» отправили более 2000 автобусных рейсов в Россию

С июня 2019 года из «ДНР» организовали более 2000 автобусных рейсов в Ростовскую область РФ для желающих получить российские паспорта. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает пресс-служба «министерства транспорта ДНР».

В «ДНР» уверяют, что «для приобретения гражданства и паспортов Российской Федерации в период с 14 июня 2019-го было осуществлено более 2000 рейсов, перевезено 97 496 пассажиров».

Уточняется, что выезд из «ДНР» в РФ для получения российского гражданства в упрощенном порядке был приостановлен с 13 апреля по 2 июля в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«В настоящий момент ежедневно, кроме воскресенья, выполняются поездки более 1000 человек на 23 – 26 автобусах», – уверяют в «минтрансе».

По их информации, рейсы в Ростовскую область отправляются из Донецка, Макеевки, Горловки и Шахтерска, через Харцызск, Зугрэс, Торез (после переименования – Торез), Снежное, Енакиево, Ждановку, Кировское (после переименования – Крестовка), Новоазовск, Старобешево и Тельманово (после переименования – Кальмиусское и Бойковское).

Напомним, что с мая 2019 года Россия начала выдавать гражданство РФ жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. Основным условием получения российского гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

Для решения проблемы в «ДНР» в июле 2019 года запустили электронную очередь для получения талона на подачу документов как «паспорта ДНР», так и российского. В «ЛНР» такая же система заработала в октябре 2019 года.

В «ДНР» подтверждение о выдаче российских паспортов получили уже свыше 112 тыс. жителей.