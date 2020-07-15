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В Мариуполе заброшенный детский лагерь передадут военным (Фото)

15.07.20 17:42

В Мариуполе заброшенный детский оздоровительный лагерь «Орленок» передадут украинской армии. Соответствующий проект решения опубликован на сайте городского совета 8 июля 2020 года, передает «Сайт города Мариуполя».

Отмечается, что «Орленок» построен в 1965 году и сейчас находится на балансе «Мариупольтеплосети», расположен на Морском бульваре в Левобережном районе. С 2007 года лагерь стоит заброшенный.

На территории общей площадью 4850,4 кв. м. находятся спальные корпусы, столовая, прачечная, медицинский изолятор, хозпостройки, овощехранилище и прочее. Также есть футбольное поле.

Городская власть намерена передать имущество лагеря Министерству обороны – для военной части А1275, которая выполняет боевые задания на Приазовском направлении.

Слухи о том, что в лагере размещается Правый сектор появились в городе в 2014 году, в 2017 на сессии городского совета городская власть заявила, что планирует передать лагерь 56-ой бригаде ВСУ, которая базировалась в лагере. Но тогда это так и не произошло.

Лагерь «Орленок» в 2019 году. / Фото: 0629.com.ua
Лагерь «Орленок» в 2019 году. / Фото: 0629.com.ua
Лагерь «Орленок» в 2019 году. / Фото: 0629.com.ua
Лагерь «Орленок» в 2019 году. / Фото: 0629.com.ua
Лагерь «Орленок» в 2019 году. / Фото: 0629.com.ua
Лагерь «Орленок» в 2019 году. / Фото: 0629.com.ua
Лагерь «Орленок» в 2019 году. / Фото: 0629.com.ua
Лагерь «Орленок» в 2019 году. / Фото: 0629.com.ua
Лагерь «Орленок» в 2019 году. / Фото: 0629.com.ua
Лагерь «Орленок» в 2019 году. / Фото: 0629.com.ua

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