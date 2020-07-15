В Донецке: В бизнес-центре «Столичный» собака взрывчатку не нашла (Фото)

Информация о наличии взрывного устройства в бизнес-центре «Столичный» в Донецке не подтвердилась. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«Правоохранители завершили проверку здания, расположенного по пр. Богдана Хмельницкого, 102. В результате обследования стражи порядка не обнаружили взрывоопасных и прочих, представляющих угрозу для жизни и здоровья граждан, предметов», – говорится в сообщении.

Сообщивший о взрыве еще не найден.

Напомним, сегодня в «полицию ДНР» поступил анонимный звонок о минировании бизнес-центра «Столичный». Из здания эвакуировали сотрудников.