RU
Все новости

В Донецке: В бизнес-центре «Столичный» собака взрывчатку не нашла (Фото)

15.07.20 16:44

Информация о наличии взрывного устройства в бизнес-центре «Столичный» в Донецке не подтвердилась. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«Правоохранители завершили проверку здания, расположенного по пр. Богдана Хмельницкого, 102. В результате обследования стражи порядка не обнаружили взрывоопасных и прочих, представляющих угрозу для жизни и здоровья граждан, предметов», – говорится в сообщении.

Сообщивший о взрыве еще не найден.

Напомним, сегодня в «полицию ДНР» поступил анонимный звонок о минировании бизнес-центра «Столичный». Из здания эвакуировали сотрудников.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк