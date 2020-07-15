На Донетчине в стационарах больниц проходят лечение от коронавируса 20 человек

В Донецкой области зарегистрированы 767 случаев COVID-19, из них выздоровели 285 человек. Об этом сегодня, 15 июля, рассказал начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

«По состоянию на сегодня в Донецкой области заболели 767 человек. К сожалению, 10 человек умерли от коронавирусной инфекции. 472 человека получают лечение – это и стационарное, и амбулаторное», – сообщил Педенко.

Он уточнил, что на стационарном лечении находятся 20 пациентов с COVID-19 в больницах в Константиновке, Мирнограде, Бахмуте и в Мариуполе.

Всего с начала пандемии на Донетчине выздоровели от коронавируса 285 человек, из них 17 детей.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 15 июля в Украине COVID-19 заболели 55 607 человек (28 131 пациент выздоровел, 1 427 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 98 случаев инфицирования (выздоровели – 75 пациентов, летальных случаев – 1).

В «ДНР» – 1 426 случаев COVID-19 (выздоровел 661 человек, летальных случаев – 84), в «ЛНР» – 577 случаев COVID-19 (выздоровели 487 человек, летальных случаев – 14).