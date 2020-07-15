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Вел дела о госизмене и Донбассе: В Киеве убили следователя по особо важным делам СБУ

15.07.20 17:13

Сегодня, 15 июля, в Киеве нашли убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины. Роман Закладной вел дела о госизмене и событиях на Донбассе, передает «УНН».

Тело Закладного обнаружили в столице по улице Иорданской в около 2 часов ночи. Полиция прибыла на вызов и обнаружила мужской труп с признаками насильственной смерти. Предыдущим осмотром найдены следы крови у правого уха. У мужчины были вывернуты карманы брюк, снята обувь.

Следователь по особо важным делам СБУ Роман Закладной занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями на востоке Украины. Мужчина должен сегодня выйти на пенсию.

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