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В ДТП в Мариуполе пострадали пять человек, в том числе – беременная женщина (Фото)

15.07.20 17:28
Фото: «DTP.mariupol»
Фото: «DTP.mariupol»

Сегодня, 15 июля, в Кальмиусском районе Мариуполя произошла авария с пятью пострадавшими. В числе пассажиров столкнувшихся автомобилей «Тойота Камри» и «Джили» была беременная женщина. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

ДТП произошло на пересечении ул. Ушакова и ул. Батумская. По предварительной информации, водитель автомобиля «Тойота», выезжая с второстепенной дороги, не убедился в безопасности маневра и не пропустил автомобиль «Джили», который двигался по главной дороге на высокой скорости.

В результате столкновения автомобиль «Тойота» влетел в электроопору, которая от удара сильно наклонилась, а второй автомобиль – в кусты.

В аварии пострадал 75-летний водитель «Тойоты», 25-летний водитель «Джили» и трое пассажиров, среди которых была беременная женщина. Всех пострадавших доставили в больницу.

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