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В Славянске после вспышки коронавируса ослабляют карантин

15.07.20 17:59
Памятник предпринимателям 90-х годов в Славянске
Памятник предпринимателям 90-х годов в Славянске / Фото: dnews.dn.ua

В Славянске (Донецкая обл.), где ранее произошла вспышка COVID-19 в психоневрологическом интернате, решили ослабить карантин и смягчили ряд ограничений. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает пресс-служба Славянского горсовета.

По состоянию на сегодня в Славянске зарегистрированы 417 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 детей. Выздоровели 114 пациентов, 9 госпитализированы, 291 находится на самоизоляции. Три случая завершились летальным исходом.

«Сейчас главной проблемой является массовая вспышка COVID-19 в Славянском психоневрологическом интернате. Там обнаружено 235 случаев заболевания среди подопечных и 65 среди персонала. Этот очаг локализован, но опасность дальнейшего распространения болезни сохраняется», – говорится в сообщении.

Учитывая локализацию основной вспышки COVID-19 в городе, 15 июля комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о следующих ослаблениях карантинного режима в Славянске:

  • разрешена работа учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров при условии выполнения требований постановления Главного государственного санитарного врача Украины от 26.05.2020 года № 8 (с изменениями и дополнениями);
  • разрешено проведение спортивных мероприятий без зрителей;
  • разрешено участие представителей города в спортивных соревнованиях за его пределами в составе официальных команд (делегаций);
  • разрешена работа обеденных залов в заведениях общественного питания (с 7:00 до 23:00).

Отделу образования поручено провести мониторинг готовности дошкольных учебных заведений к возобновлению работы. Решение об этом планируют рассмотреть позднее.

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