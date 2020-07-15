50 смертей в год: В Средиземном море пропал 19-летний моряк из Мариуполя

На судне, стоящем на рейде в одном из портов Алжира, пропал 19-летний моряк из Мариуполя Никита Новиков. В последний раз экипаж его видел в воскресенье днем, 12 июля. Об этом сообщил дядя моряка Николай Новиков, передает «Сайт города Мариуполя».

После исчезновения экипаж искал самостоятельно моряка – судно кружило по морю в акватории в поисках человека за бортом. Была подключена полиция и спасатели.

В Мариуполе родственники связались с морскими юристами, фондом помощи морякам. О пропаже моряка из Мариуполя уже известили МИД Украины, консульство в Алжире.

19-летний Никита Новиков закончил морской лицей, отправился в свой первый рейс кадетом. Молодой человек пробыл на судне 5 месяцев, через месяц должен был списаться.

«Судно принадлежит итальянской компании. У украинских моряков были разные случаи с офицерским составом – итальянцами. Как-то один из членов экипажа подошел к Никите сзади с мачете, а потом сказал, что пошутил. На судне есть парень из Мариуполя, но о том, что могло произойти накануне пропажи Никиты, он рассказывать не хочет», – отметил дядя парня Николай.

Как прокомментировал морской юрист Николай Гольбин, за последний год зафиксировано несколько смертей моряков из Мариуполя. Три моряка считаются пропавшими без вести. «Если говорить о количестве смертей украинских моряков, то в среднем их на судне случается 50 в год. Не все освещается и не все проходит через прессу», – отметил юрист Николай Гольбин.