Кабмин одобрил социальную благотворительную программу для громад Донецкой и Луганской областей

Кабинет министров Украины на заседании сегодня, 15 июля, принял распоряжение о реализации социальной благотворительной программы для развития территориальных громад Донецкой и Луганской областей, расположенных вблизи контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ). Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что данная благотворительная программа позволит создавать малые солнечные электростанции в школах, больницах, детских садах и другой социальной инфраструктуре на подконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей.

«Мы надеемся, что национальная компания "Нафтогаз" поддержит в этом правительство и профинансирует соответствующую программу. Это пример одного небольшого шага. Но такие небольшие шаги, когда их объединяют, – это и есть развитие региона и государства в целом», – подчеркнул Денис Шмыгаль.