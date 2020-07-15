Сбывали через милитари-аукцион: На Донетчине разоблачили группу торговцев оружием

В Донецкой области правоохранители разоблачили межрегиональную преступную группу, которая через интернет сбывала оружие и взрывчатые вещества по всей стране. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Досудебным расследованием установлено, что в феврале 2020 года преступная группировка, в состав которой входили жители Донецкой, Днепропетровской, Черкасской областей и города Киева, наладила сбыт нелегально произведенного оружия через специализированный сайт – милитари-аукцион. В ходе проведения комплекса следственных действий правоохранители осуществили три оперативные закупки 47 кг пороха», – говорится в сообщении.

Во время проведения обысков в четырех областях страны в помещениях фигурантов, а также их автомобилях обнаружены и изъяты взрывчатые вещества, огнестрельное оружие, боеприпасы и оборудование для их изготовления.

Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос о сообщении подозрения и избрании меры пресечения участникам преступной группировки по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное изготовление и реализация огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ).